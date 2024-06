Costi gonfiati per polo scolastico Teora,sequestrati 90mila euro

Costi gonfiati per la realizzazione del polo scolastico nel comune di Teora, in provincia di Avellino. Finiscono nei guai il responsabile del settore Urbanistica e responsabile del procedimento e la società incaricata dei lavori finanziati dalla Provincia di Avellino.

Il procuratore capo, Domenico Airoma, ha chiesto e ottenuto dal Gip del tribunale di Avellino il sequestro, finalizzato alla confisca, di 90 mila euro nei confronti di entrambi gli indagati.

Secondo le indagini, avrebbero attestato fittiziamente la fornitura di beni e servizi in misura superiore a quelli realmente forniti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA