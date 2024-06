Sassano, incendio distrugge due piani di un'abitazione

Un incendio, divampato questo pomeriggio, ha gravemente danneggiato un'abitazione nella zona Loreto di Sassano, in provincia di Salerno. L'allarme è scattato immediatamente ed i vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore per spegnere le fiamme che hanno distrutto il secondo ed il terzo piano dello stabile, attualmente disabitato.

Provvidenziale l'opera dei caschi rossi il cui intervento ha evitato che il rogo si propagasse anche alle abitazioni vicine.

Non si registrano feriti. Dai primi accertamenti l'incendio potrebbe avere natura dolosa. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di sala Consilina per i rilievi del caso.





