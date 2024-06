Rissa in piazza Nolana, un uomo rischia la vita

Rissa, la scorsa notte, in piazza Nolana, a Napoli. I carabinieri della compagnia Stella allertati dal 112, intervenuti sul posto, hanno rinvenuto numerose tracce di sangue ma nessuna persona era presente.

Dopo qualche minuto, però, è stata segnalata la presenza di una persona ferita a piazza Garibaldi che chiedeva aiuto a una pattuglia dei carabinieri che era lì. La vittima aveva una ferita al braccio sinistro e al collo ed è stato trasferito dal 118 all'Ospedale del mare. Il ferito è in pericolo di vita e in fase di rianimazione, è di nazionalità magrebina e al momento non è stato identificato data l'urgenza e la criticità delle condizioni dell'uomo.



