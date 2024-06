Indagine per peculato, procura sequestra ex voto in un santuario

Finiscono sotto sequestro gli ex voto, molti dei quali d'oro, donati nel tempo dai fedeli al santuario della Madonna della Neve di Bonito, in provincia di Avellino. La decisione è stata presa dalla Procura di Benevento dopo aver iscritto nel registro degli indagati il presidente del "Gruppo 7 Passi", una associazione locale vicina al mondo cattolico.

Secondo quanto si è appreso gli inquirenti contestano al presidente dell'associazione, molto attiva nella organizzazione di eventi collegati al Santuario, i reati di appropriazione indebita e peculato, ma anche diffamazione, minacce e violenza privata. Le indagini sono partite diverse settimane fa sulla base delle accuse avanzate nei confronti del presidente da altri membri dello stesso comitato. Il vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, monsignor Sergio Melillo, era già intervenuto "per mettere ordine" nella separazione tra le attività religiose e quelle del "Gruppo 7 Passi". Lo stesso prelato chiarisce che non si tratta di un comitato parrocchiale propriamente detto e si dice rispettoso e in attesa delle indagini in corso. Le attività religiose, messe e cerimonie, continuano a svolgersi regolarmente all'interno del santuario.

L'inchiesta ha scosso profondamente la piccola comunità di Bonito, che conta 2.200 abitanti. Sia in paese che nella frazione Morroni, distante un paio di chilometri dal centro abitato, dove ha sede il santuario, nessuno si esprime ufficialmente, ma non sono pochi quelli "pronti a giurare sulla moralità" del presidente indagato, che sarebbe rimasto vittima di dissidi interni al comitato sfociati in "accuse gratuite e vendetta" . Parla invece il sindaco di Bonito, Giuseppe De Pasquale. "Sono rispettoso e fiducioso nell'operato della magistratura. Devo però prendere atto dell'impegno che il 'Gruppo 7 Passi' ha sempre dimostrato organizzando eventi e manifestazioni che hanno fatto bene alla nostra comunità ed anche al nostro Santuario"



