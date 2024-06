Conte si presenta, 'dovremo avere una faccia incazzata'

"Dovremo avere una faccia incazzata perché veniamo da un'annata in cui tante cose non sono andate per il verso giusto. In noi c'è voglia di rivalsa in campo a livello calcistico a livello comportamentale". Così Antonio Conte parla del suo Napoli. "Non posso promettere la vittoria perché ne vince solo una, ma posso promettere che inizia un percorso in cui dovremo essere competitivi per la vittoria, vincere è molto difficile. Come dico spesso testa bassa e pedalare. Bisogna parlare poco, dobbiamo fare solo i fatti. Sono una persona del fare, sono molto essenziale in tutto e per tutto, non sono molto paziente, è questa la mia forza".



