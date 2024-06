Sventano furto e scoprono una serra per produrre marijuana

Sventano un furto in casa mentre il proprietario è fuori e dopo aver messo in fuga i ladri scoprono all'interno dell'abitazione una serra per la coltivazione di marijuana. È accaduto a Sant'Adrea di Conza, in provincia di Avellino, dove i carabinieri sono intervenuti in seguito alla segnalazione di alcune persone che si erano introdotte nell'abitazione.

Scongiurato il raid, i militari hanno atteso l'arrivo del padrone di casa e nei controlli per verificare la eventuale presenza di ladri sono stati attratti da un odore acre proveniente dal bagno e da una cameretta. All'interno dei quali, dietro un armadio, è stata scoperta una serra indoor per la coltivazione casalinga di piante di marijuana, completa di lampade alogene e sistema di aerazione. Dieci le piante sequestrate. Il proprietario, un giovane del posto, è stato denunciato per produzione e detenzione ai fini dello spaccio di stupefacenti.



