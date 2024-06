Sequestrato impianto di calcestruzzo nell'Avellinese

Una vasca di calcestruzzo ricavata all'interno dell'alveo fluviale di un torrente. I carabinieri Forestali hanno denunciato un imprenditore di Summonte, in provincia di Avellino, è stato denunciato nell'ambito delle attività di controllo "Fiume Sicuro" per occupazione abusiva del demanio idrico. Grazie al monitoraggio del territorio con l'utilizzo di droni, i militari hanno scoperto che il piazzale dell'impianto rientraa all'interno dell'alveo catastale. Nel corso dei successivi controlli, hanno anche accertato che l'impianto per la produzione di calcestruzzo e quello per la frantumazione degli inerti operavano in assenza di autorizzazione e rilevate numerose irregolarità sullo smaltimento dei rifiuti prodotti. L'impianto, che si estende nel territorio di Summonte per quasi dieci mila metri quadrati, e la vasca sono stati sequestrati, per un valore stimato di un milione di euro, sono stati sequestrati



