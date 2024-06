De Luca, abbiamo deciso di seguire rotta dell'ammiraglio Galileo

"Anche noi in queste condizioni abbiamo deciso di seguire la rotta dell'ammiraglio Galileo per gettare l'ancora a Times Square... Gesù, Gesù, Gesù... Siamo per la creatività ma...". Così il governatore campano Vincenzo De Luca ironizzando sulle frasi del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Intervenendo, nel foyer della sede Rai di Napoli, alla presentazione del cortometraggio "Sete" ideato dalla Scuola di Cinema e Audiovisivo dell'Accademia di Belle Arti, nell'ambito del primo Master di II livello in Scenografia per il cinema e Costume per il cinema, finanziato dalla Regione nell'ambito del Poc 2014/2020, realizzato in collaborazione con la Rai e Netflix, De Luca ha poi affermato: "Vogliamo creare una nostra 'Cinecittà: abbiamo la possibilità di realizzare un ambiente di audiovisivo e di cinema; abbiamo i registi, abbiamo gli attori e, governo permettendo, anche gli investimenti... Se non ci rompono le scatole più del necessario e del tollerabile".

Ha concluso: "Avevamo un limite nelle professionalità per reggere il prodotto audiovisivo e digitale; ecco perché vogliamo formare professionalità adeguate come costumisti, scenografi e altre ancora".



