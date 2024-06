Abusivismo sul lungomare di Napoli, sequestrati cinque chioschi

Cinque chioschi sono stati sottoposti a sequestro dalla Polizia Municipale di Napoli nell'ambito di una serie di controlli eseguiti sul lungomare partenopeo. Gli agenti dell'ufficio antiabusivismo sono entrati in azione insieme con i colleghi della Questura e con i tecnici dell'ABC e dell'ENEL: riscontrati diverse violazioni, come l'ancoraggio a terra, l'occupazione abusiva di suolo pubblico e anche, per tutti e cinque, l'assenza delle autorizzazioni al commercio in sede fissa. Per due chalet si è reso necessario il sequestro penale.

I risultati delle attività ispettive saranno messi a disposizione dei magistrati della quinta sezione dell'ufficio inquirente napoletano, coordinata dal procuratore aggiunto Antonio Ricci.



