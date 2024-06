A San Sebastiano al Vesuvio la "Serata d'onore" di Placido

Domani all'Agorà San Sebastiano al Vesuvio, alle ore 21,15, appuntamento con Michele Placido in "Serata d'onore". Il recital vuole essere un racconto, un dialogo tra artista e spettatori dove l'attore interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi della letteratura italiana come Dante, Neruda, Montale, D'Annunzio senza dimenticare i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come Salvatore Di Giacomo, Eduardo De Filippo. Ad accompagnare il maestro in questo viaggio poetico musicale ci saranno: Gianluigi Esposito (voce e chitarra) e Antonio Saturno (chitarra e mandolino) che interpreteranno le più belle canzoni classiche napoletane di sempre. Presenta la serata Emma Di Nicuolo. Il programma della terza edizione di Agorà San Sebastiano al Vesuvio prevede, a seguire, giovedì 27 giugno il film "Un mondo a parte" regia di Riccardo Milani; venerdì 28 giugno il film "Killers of the flower moon" regia di Martin Scorsese; sabato 29 giugno il film "Succede nelle migliori famiglie" regia di Alessandro Siani; domenica 30 giugno il film "Barbie" regia di Greta Gerwig. LA terza edizione di Agorà San Sebastiano al Vesuvio, nell'ambito della Rassegna del Verde 2024, è organizzata da Sirioevents in collaborazione con Red Carpet e Napoli Jazz Club e gode del sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, Città Metropolitana di Napoli, Regione Campania e Film Commission. L'arena estiva al Parco urbano di via Fellapane a San Sebastiano proporrà, fino all'8 settembre 2024, film, spettacoli e concerti.



