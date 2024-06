Ok decreto Campi Flegrei, da 400 a 900 euro a chi lascia la casa

La gestione degli interventi per i Campi Flegrei "non può essere essere affidata alla Regione, ai Comuni o al Dipartimento, ma sarà affidata ad un commissario straordinario che sarà nominato con decreto, su mia proposta, entro 15 giorni". Lo ha detto il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci al termine del Consiglio dei ministri.

"Le persone costrette a lasciare la casa nell'area dei Campi Flegrei usufruiscono di un contribuito da 400 a 900 euro a persona al mese, suscettibili di integrazione", ha detto ancora Musumeci. "Il governo - ha sottolineato - non intende tirare fuori un solo quattrino per le case abusive o le seconde case.

Lo ribadisco per evitare di alimentare facili attese". Col decreto, ha aggiunto poi, "scatta il divieto di realizzare nuove abitazioni per civili, esclusi stabilimenti, opifici e luoghi di lavoro".



