Dal 29 giugno 'Brividi d'Estate' nell'Orto Botanico di Napoli

È affidata alla nuova 'creazione' di Maurizio De Giovanni l'inaugurazione della 23ma edizione di 'Brividi d'Estate 2024', dedicata ai sogni, organizzata da Il Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli che da sabato 29 giugno (ore 21) tornerà ad animare, con le sue storie, il Real Orto Botanico. Nata da un'idea di Annamaria Russo, la rassegna si svolge in collaborazione con l'Università Federico II, che gestisce il parco, e con il patrocinio del Comune. Per circa quaranta giorni, fino al 4 agosto, il parco si trasformerà in teatro immerso nel verde; la rassegna proporrà dodici spettacoli (5 novità, classici targati Il Pozzo e il Pendolo Teatro, compagnie ospiti) e le cene con delitto. "Questa edizione - dice il direttore artistico Annamaria Russo - è dedicata ai sogni che puzzano di retorica, che fanno buoni sentimenti e sono fuori moda. Ai sogni che sono il contentino per gli imbecilli, ai sogni che si chiudono in un cassetto quando arriva l'ora di fare sul serio. Un manifesto dei buoni sentimenti, monumento alle favole cui nessuno crede più. Un atto di fede all'incoscienza, e se ci accuseranno di lesa maestà alla sacralità del teatro ci dichiareremo colpevoli. Felici di esserlo".

Ad aprire il sipario sarà 'Il canto del mare' di e con Maurizio De Giovanni, affiancato da Rosaria De Cicco, Paolo Cresta, Marianita Carfora, Giacinto Piracci, Enzo Grimaldi. Lo scrittore partenopeo rinarra Maruzza Musumeci di Andrea Camilleri, rendendo omaggio al grande narratore italiano. La riscrittura di una storia straordinaria in cui si intrecciano mito, storia e molto altro, attraverso un racconto poetico, dolce e imprevedibile come l'acqua del mare. Il primo weekend della rassegna proporrà, domenica 30 giugno, la seconda novità, 'Lighea' di Giuseppe Tomasi da Lampedusa, con Paolo Cresta e Carlo Lomanto, un racconto visionario ed erotico. Ancora una novità è programmata per il 4 luglio con Nico Ciliberti in 'Migliore' di Mattia Torre, storia sui nostri tempi, sulle persone che costruiscono il loro successo sulla spregiudicatezza, il cinismo, il disprezzo per gli altri.

Venerdì 5 luglio la rassegna proseguirà con il primo appuntamento de 'La cena con delitto', il murder party che il Pozzo e il Pendolo Teatro ha importato dalla Gran Bretagna. Uno spettacolo gioco che vedrà coinvolto il pubblico per tre ore, per indagare e smascherare un diabolico assassino e scoprirne il movente. Gli appuntamenti con La cena con delitto sono programmati per il 19 e 26 luglio e il 2 agosto. Sabato 6 e domenica 7 luglio sarà in scena 'Circe' di Madelin Miller, nell'adattamento di Annamaria Russo e Rosalba Di Girolamo, con Rosalba Di Girolamo e Lorenzo Sarcinelli, regia di Annamaria Russo. L'11 e 12 luglio sarà la volta di 'A te, Masaniello' drammaturgia e regia di Annamaria Russo, con Alessio Sica, Marianita Carfora, Alfredo Mundo, Riccardo Maio, Gennaro Monti, Debora Sacco, Michele Costantino. È un testo teatrale geniale, fulminante, divertente e commovente 'Smith e Wesson' di Alessandro Baricco, novità della rassegna in scena sabato 13 e domenica 14 luglio. Una storia d'amore straniante, sullo sfondo dell'isola d'Ischia 'Tu, mio' di Erri de Luca, con Nico Ciliberti e Giacinto Piracci, per la regia di Annamaria Russo, in scena il 18 luglio. Un racconto di mare e di vita di un marinaio al suo ultimo viaggio è 'L'ultimo viaggio di Sindbad' di Erri De Luca, in scena il 20 e 21 luglio. Il 25 luglio sarà la volta di Moby Dick di Herman Melville, monologo per sette voci intorno alla balena bianca. Nel programma della rassegna anche 'Il Piccolo Principe', 'La notte dei racconti magici', 'Cent'anni di solitudine'.



