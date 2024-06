A Monte Sant'Angelo un murale per ogni disciplina universitaria

Sarà inaugurato domani, nel Complesso di Monte Sant'Angelo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, il murale "Musae Scientia" di Kiki Skipi, realizzato nell'ambito del progetto "Apud Neapolim. Le scienze di Federico II", vincitore del bando SIAE e Ministero della Cultura "Per Chi Crea - Edizione 2023 - Opere Nuove".

"L'iniziativa, in programma alle 11,30, è promossa da Arteteca-INWARD in collaborazione con l'Ateneo e rientra nelle celebrazioni per gli ottocento anni dell'Università Federico II.

Il murale raffigura sei muse che incarnano le discipline accademiche che si studiano presso il polo federiciano di Monte Sant'Angelo: Geologia, Ingegneria, Chimica, Matematica, Fisica, Economia e Statistica, e Biologia.

L'opera riflette lo stile di Kiki Skipi, nota per le sue figure femminili senza tratti del viso, ed è stata realizzata con la collaborazione degli studenti. "Musae Scientia" arricchisce l'ISAAC - International Street Art Academy Campus.

All'inaugurazione interverrà la professoressa Gioconda Moscariello, presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base.



