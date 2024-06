Scomparso in Messico, finora senza esito ricerche del 43enne

Finora hanno dato esito negativo le ricerche in Messico del 43 enne napoletano Leonardo Franco, scomparso lo scorso 2 ottobre nello stato di Guanajuato.

"Nonostante la corposa squadra di specialisti di polizia, esercito e marina messicane impegnati nelle ricerche e malgrado le sofisticate attrezzature impiegate - fa sapere il Il penalista partenopeo Luigi Ferrandino, capo del team investigativo della Manisco World - ancora nessuna traccia del nostro connazionale".

Il lavoro di intelligence svolto dal team della Manisco con gli investigatori della Fiscalia di Guanajuato sotto il coordinamento del responsabile Fructosio, al momento non ha dato riscontri positivi.

"Avvalendoci delle informazioni ricevute dalla Fiscalia, competente per territorio, e del lavoro svolto da personale sul posto del team investigativo capitanato dall'avvocato Ferrandino - ha dichiarato la presidente della Manisco World Virginia Adamo - abbiamo ricostruito ogni passo compiuto da Leonardo nelle ore precedenti alla scomparsa. Ogni componente della nostra squadra, dall'avvocato Giorgia Bagnasco alla investigatrice informatica Fabiana D'Uffizi, ha fornito il proprio contributo per ricostruire le coordinate della mappa del percorso di Leonardo".

La squadra di ricerca ha setacciato, per ora purtroppo senza successo, ogni angolo dei luoghi ritenuti percorsi da Leonardo Franco, consentendo anche l'individuazione di persone in grado di fornire notizie utili per rintracciare il luogo in cui potrebbe essere segregato.

"Il capo della Fiscalia Fructosio - ha concluso Ferrandino - mi ha garantito che le indagini proseguiranno: a questo punto delle ricerche si è reso necessario procedere ad interrogare i vari soggetti informati, quindi le ricerche necessariamente subiranno una battuta di arresto. Al padre dello scomparso, Antonio Franco, è stato consigliato di rientrare in Italia in attesa di notizie. Noi non ci fermeremo fino a che non avremo ritrovato Leonardo", ha concluso Ferrandino.



