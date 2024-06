Kusturica, Huston e Brigitte Nielsen a Ischia Global 2024

Il regista serbo Emir Kusturica, l'attore americano Danny Huston e l'attrice danese Brigitte Nielsen saranno tra gli ospiti dell'Ischia Global Film & Music festival (7 al 14 luglio), kermesse promossa con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania, che fa da ponte per l'industria del cinema tra Cannes e la Mostra di Venezia. Ed è il fondatore e produttore della manifestazione Pascal Vicedomini ad annunciare i primi protagonisti dell'evento presieduto dal regista irlandese Jim Sheridan, dalla produttrice inglese Trudie Styler e da Tony Renis. "Sarà un anno record di presenze al Global Festival, diventato un vero e proprio riferimento per i grandi 'players' internazionali e gli artisti.

Un traguardo costruito con dedizione insieme alle istituzioni e ad imprenditori illuminati come Giancarlo Carriero e la sua famiglia che nel 2003 mi spinsero a riportare l'isola verde nella mappa dello show business e del turismo d'élite con un festival che combinasse il lavoro dell'industria audiovisiva, la fantasia di artisti top e il rilancio del territorio quale destinazione per le riprese di nuove fiction e opere cinematografiche a beneficio della reputazione mondiale dell'Isola. Obiettivi che sono stati centrati quasi da subito e che continuano ad essere prioritari per stare al passo con l'aggressiva concorrenza nazionale ed internazionale" sottolinea Vicedomini. Nel primo elenco di ospiti anche Gianluca Ansanelli, Nancy Bishop, Luca Barbareschi, Alessandro Bertolazzi (Premio Oscar), Nick Broonfield, Maria Pia Calzone, Edoardo Costa, Michelle Danner, Edoardo De Angelis, Aurelio De Laurentiis, Raffaella De Laurentiis, Fred 'Buzz' Feitshans, Charles Finch, Madalina Ghenea, Gaia Girace, Gloria Guida (premiata alla Carriera), Catherine Hardwicke, Marco Leonardi, Avi Lerner, Elisabetta Montaldo, Dito Montiel, Giampaolo Morelli, Phil Palmer, Giorgio Pasotti, Pino Quartullo, Celine Rattray, Vincent Riotta, Iginio Straffi, Lina Sastri e Peter Webber. Oltre le proiezioni a Forio e Ischia porto, in programma conferenze, incontri, mostre, masterclass e premiazioni con le attese feste sulle spiagge. "Non è un anno facile sul fronte organizzativo - aggiunge Vicedomini - Aldilà dell'euforia apparente in Europa, c'è un'evidente crisi su più fronti, economico, sociale e umanitario. Il nostro ruolo di operatori culturali ci induce a portare avanti la politica dello 'show must go on' tuttavia le difficoltà per tenere testa all'entusiasmo di quanti ci chiedono di intervenire e di quanti vorrebbero assistere agli eventi, sono notevoli e di non facile soluzione. Ma d'altronde è in questi momenti che si raccolgono i frutti di un lavoro impostato in maniera seria che ha consentito all'evento di crescere sia nell'apprezzamento del sistema che nel gradimento del pubblico".

Come confermano i numeri: oltre 100 le proiezioni in sala ed almeno 200 sulle piattaforme digitali mymovies.it ed eventive.org, risultato del lavoro di individuazione di opere (circa 2000 hanno fatto l'application digitale) realizzato con l'ausilio della piattaforma filmfreeway.com dalla direttrice artistica Antonella Cocco e dal selezionatore Gianluca Castagna.

"Un altro record di richieste di adesioni che testimonia l'importanza acquisita negli anni dal cartellone ischitano per il futuro di film maker che puntano alla visibilità globale. Una missione che portiamo avanti con responsabilità e che ci induce ad ogni sforzo affinché il Global film and Music Festival di Ischia consolidi la sua leadership nella stagione estiva".





