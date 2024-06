Ballottaggi, al voto in nove comuni campani per i sindaci

Urne aperte dalle 7 di stamane nei nove comuni campani chiamati al ballottaggio per l'elezione dei sindaci. Riflettori puntati su Avellino, l'unica città capoluogo coinvolta nella tornata amministrativa, dove si sfidano Antonio Gengaro, candidato del centrosinistra, e Laura Nargi, vicesindaco uscente sostenuta da liste civiche. In provincia di Napoli si vota a San Giuseppe Vesuviano, Sant'Antimo, Grumo Nevano e Torre Annunziata: quest'ultimo comune, il più popoloso con oltre 40mila abitanti, è anche al centro del caso politico esploso in settimana, con l'annuncio del ritiro dalla competizione del candidato di centrodestra Carmine Alfano, al centro di polemiche per alcune frasi di contenuto omofobo finite sui media. Un ritiro che però non ha valore formale: il nome di Alfano resta sulla scheda a tutti gli effetti, i cittadini potranno votarlo e sarà poi lui, dopo il risultato, a decidere se dimettersi o meno (da sindaco o da consigliere di opposizione in caso di sconfitta). Alfano si scontra con il candidato di centrosinistra Corrado Cuccurullo.

In provincia di Salerno si vota a Nocera Superiore; nel Casertano urne aperte ad Aversa, Casal di Principe e Castel Volturno. Nessun ballottaggio riguarda invece la provincia di Benevento.

Alle ore 12 l'affluenza complessiva ai seggi nei nove comuni è stata del 9.75%, con il picco ad Avellino (12,25%) e il minimo a Torre Annunziata (5,62%).



