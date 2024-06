Il Cira riceve la visita di Samantha Cristoforetti

Il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali ha ospitato l'Ingegner Samantha Cristoforetti, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), per rafforzare la collaborazione nel settore spaziale e promuovere lo sviluppo delle tecnologie aerospaziali continentali.

La visita è iniziata con una presentazione tecnica delle attività del Cira. Durante l'incontro sono stati illustrati i principali progetti del Centro, con un focus particolare sulle attività spaziali e sulle collaborazioni già in essere con l'Esa. L'Ingegner Cristoforetti ha poi incontrato i dipendenti del Cira nella Sala Pascale, dove ha tenuto un breve intervento.

Successivamente l'Ingegner Cristoforetti ha visitato gli impianti del Centro. Con una delegazione del CIRA si è recata presso il Plasma Wind Tunnel (PWT), utilizzato per lo studio delle condizioni di rientro atmosferico, il Laboratorio di Qualifica Spaziale (LQS), dedicato alla qualifica di componenti e sistemi tecnologici destinati allo spazio, e i laboratori del centro di manifattura e testing di strutture.

La visita è stata focalizzata sul programma LEO Cargo Return Service dell'Agenzia Spaziale Europea, guidato dall'Ingegner Cristoforetti e che vedrà il CIRA coinvolto, all'interno del consorzio guidato da Thales Alenia Space, nello sviluppo di tecnologie e soluzioni per il rientro in atmosfera. Obiettivo del programma è dotare l'Europa di un servizio cargo indipendente per il rientro e recupero di payload da stazioni spaziali in orbita bassa.

Altro punto focale della visita è stato lo sviluppo delle capacità tecnologiche e sistemistiche fondamentali per garantire la sicurezza e l'efficacia di future missioni spaziali umane. In quest'ambito, il CIRA è fortemente impegnato nell'avanzamento delle relative capacità ingegneristiche, forte di un ruolo di primissimo piano nei TPS (Thermal Protection Systems, Sistemi di Protezione Termica) come ad esempio con il Programma Space Rider.

Il Presidente del CIRA, Antonio Blandini, ha commentato: "La visita di Samantha Cristoforetti al CIRA sottolinea l'importanza decisiva della collaborazione tra attori europei nel settore spaziale. Il nostro Centro è un protagonista chiave nei principali programmi di ricerca, grazie alle avanzate capacità di test e alla profonda expertise nelle tecnologie abilitanti al trasporto spaziale. Questo ruolo rafforza il nostro impegno nelle strategie nazionali ed internazionali nell'esplorazione spaziale".



