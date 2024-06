Due nuovi gigayacht arrivati a Stabia Main Port

Ormeggiato il 95 metri CC Summer, in rada il 110 metri Bravo Eugenia: continua l'estate da record a Stabia Main Port, l'approdo per mega e gigayacht posto nel cuore di Castellammare.

Cresce insomma l'incoming cittadino legato alle grandi imbarcazioni, grazie alla campagna di marketing internazionale portata avanti da Stabia Main Port e da Luise Group. Nelle ultime settimane sono giunte tra le altre il 110 metri Kaos, l'85 metri Wheels e il 90 metri "Here comes the sun". "Non un turismo mordi e fuggi - commenta Francesco Napolitano, presidente del comitato Borgo Antico di Stabia, che rappresenta i commercianti del centro antico e gli operatori portuali cittadini - ma turisti di qualità che ormeggiano in porto e scelgono le nostre attività commerciali, spendono e visitano Castellammare con sempre più piacere e curiosità".

"L'arrivo dei grandi yacht in città sta garantendo un'importante crescita e unritorno economico per tutte le attività imprenditoriali stabiesi - commenta Johnny De Meo, presidente della locale sezione di Ascom-Confcommercio - Inoltre gli hotel e i b&b hanno sempre più turisti e per periodi più lunghi.

Castellammare di Stabia sta vivendo un momento importantissimo e bisogna ora con la nuova amministrazione comunale lavorare in sinergia, per migliorare servizi e vivibilità".

"Abbiamo tantissime prenotazioni, con armatori a bordo che restano volentieri in porto e visitano la città - illustra Giuseppe Di Salvo, presidente di Stabia Main Port - esperienza e competenza tecnica ci permettono di gestire al meglio la concessione, garantendo ogni anno l'accosto di navi sempre più grandi".





