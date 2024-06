Si conclude domani Salerno Letteratura con la 'Serata Stregata'

Si conclude domani la dodicesima edizione di Salerno Letteratura. Sono stati oltre centosessanta gli ospiti, italiani e internazionali, che hanno animato il centro storico di Salerno per confrontarsi con il pubblico e rendere un tributo non rituale alla figura di Franz Kafka, a cui il festival è dedicato in occasione del centenario della morte.

Il tema di questa edizione è stata Le domande giuste per provare a interrogarsi sul presente e sul futuro. Il Festival daraà appuntamento al prossimo anno con la consueta Serata Stregata.

Incontro con gli autori della cinquina finalista del Premio Strega 2024.

Nella giornata di ieri, invece, è stato decretato anche il vincitore del Premio Salerno Libro d'Europa, sostenuto da Bper Banca, che è Pierre Adrian, autore di I giorni del mare (Blu Atlantide).

Domani, alle 10 all'Archivio di Stato, seminario su Romaine Brooks e le artiste incendiarie con Valeria Palumbo, autrice di S'avanza la mia ombra a passi di lupa (Enciclopedia delle Donne). Alle 11 alla chiesa dell'Addolorata, incontro con Edmondo Bruti Liberati, autore di Pubblico Ministero. Un protagonista controverso della giustizia (Raffaello Cortina).

Dialoga con lui Alfredo Guardiano, giudice della Corte di Cassazione.

Alle 11.15 all'Archivio di Stato, seminario con Imma Stizzo, CEO Itaca, Guido Mammoliti, Service Specialist ITACA. Modera Concita De Luca. Alle 11.30 a Palazzo Fruscione, incontro con Raphael Ebgi, autore di Sette. Le avventure di un simbolo (Il Mulino).

Conduce Gennaro Carillo. Alle 12 alla chiesa dell'Addolorata, incontro con Michele Spiezia, autore di Di oro, di fango e di piombo (Coltura). Conduce Giovanna Di Giorgio. Alle 18.45 nella chiesa dell'Addolorata, incontro con Annamaria Zizza, autrice di La dolciera siciliana (Marlin). Letture di Brunella Caputo.

Conduce Barbara Cangiano. Alle 18.15 a Palazzo Fruscione, incontro con François Morlupi, autore di Il gioco degli opposti (Salani). Conduce Corrado De Rosa. Alle 19 nello spazio Matteotti, incontro con Irene Alison, autrice di La madre attesa (Postcart). Conduce Daria Limatola. Alle 19.15 al Duomo, incontro con Barbara Alberti, autrice di Tremate, tremate. Le streghe son tornate (Mondadori). Conduce Paolo Di Paolo. Alle 19.15 alla chiesa dell'Addolorata, incontro con Annamaria Colao, autrice di La dieta degli ormoni (Sonzogno). Conducono Concita De Luca e Peppe Iannicelli. Alle 19.15 al Museo Diocesano, incontro con Michele Masneri, autore di Paradiso (Adelphi).

Conduce Gennaro Carillo.

Alle 19.30 all'Arco Catalano, incontro con Paolo Massari, autore di Tua figlia Anita (Nutrimenti). Conduce Brunella Caputo. Alle 20 nello spazio Matteotti, incontro con Ellie B. Luin, autrice di Deviant. Cosmogonia. Vol.3 (Sperling &Kupfer). Conduce Francesco Cicale. Alle 20.15 al Museo Diocesano, incontro con Alessandro Giammei, autore di Il Rinascimento è uno zombie.

Conoscere il passato senza diventare fascisti (Einaudi). Conduce Gennaro Carillo. Alle 20.30 al Duomo, incontro con Giancarlo De Cataldo, autore de Il bacio del calabrone (Einaudi). Conduce Corrado De Rosa.

Alle 20.30 all'Arco Catalano, incontro con Vanessa Pietrantonio, autrice di L'idea fissa. Una malattia dell'immaginario (Bompiani.) Conduce Francesco de Cristofaro. Alle 21.15 al Museo Diocesano, incontro con Eric Chevillard, autore di Santo cielo (Prehistorica) e Dino Egger (Prehistorica). Conduce Paolo Di Paolo. Alle 21.30 al Duomo, incontro con Filippo Ceccarelli, autore di B. Una vita troppo (Feltrinelli). Conduce Gennaro Carillo. Alle 21.30 all'Arco Catalano, incontro con Paolo Piccirillo, autore di L'invasione (Fandango). Conduce Paolo Massari. Alle 22 al Museo Diocesano, incontro con Mark O'Connell, autore di Un filo di violenza. Una storia di verità, invenzione e assassinio (Il Saggiatore). Conduce Corrado De Rosa.

Alle 22.30 al Duomo, Serata Stregata. Incontro con gli autori della cinquina finalista del Premio Strega 2024. Conduce Francesca Salemme. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Bellonci, anche quest'anno SalernoLetteratura incontra i finalisti del Premio Strega.



