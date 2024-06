Nasce il Sanità Film Festival: 'Il cinema è comunità'

Nasce SàFF - Sanità Film Festival sul tema della Comunità. Dall'1 al 5 luglio 2024, nel Rione Sanità, si terrà la prima edizione promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell'ambito del progetto Cohousing Cinema Napoli, organizzato da Fondazione di Comunità San Gennaro EF e Apogeo ETS, con il patrocinio della Regione Campania. La direzione artistica è di Andrea De Rosa, Vincenzo Pirozzi e Yulan Morra, l'identità visiva è a cura dell'artista e regista Francesco Filippini. Cinque saranno le giornate di proiezioni ed eventi gratuiti, con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite che animeranno la tradizionale festa patronale del Monacone in occasione del cartellone Benvenuti al Rione Sanità e della rassegna estiva rEstate in Terza promossa dalla Terza Municipalità del Comune di Napoli. Il programma è realizzato grazie al primo bando pubblico per il cinema e l'audiovisivo del Comune di Napoli. L'evento darà anche il via ai festeggiamenti dei 10 anni della Fondazione di Comunità San Gennaro con un dialogo sulle comunità che sarà aperto dal Presidente Pasquale Calemme. Le diverse iniziative del Festival si svolgeranno ogni giorno, a partire dalle 15, in luoghi simbolo: nella Chiesa di Santa Maria Maddalena ai Cristallini, da poco restaurata dagli artisti Mono Gonzales e Tono Cruz, e nell'attiguo complesso dell'ex Mendicicomio.

Grazie alla collaborazione con Audiovisual Napoli Hub (progetto promosso da Altra Napoli EF e Apogeo ETS in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Napoli Federico II e sostenuto anche da Fondazione CON IL SUD) sono in programma delle Masterclass tenute dai grandi player dell'industria cinematografica e audiovisiva mondiale partner del progetto, come Prime Video, Netflix, Sky, Accademia Teatro alla Scala, Cinecittà. Indetto un Concorso Nazionale che ha raccolto oltre 240 opere originali in 4 categorie: Cortometraggi, Documentari, Animazione, Videoclip. Al lavoro una giuria presieduta da Valerio Caprara, affiancato da Viktoria Wasilewski, Head of Content di Prime Video Italia, Marco Spagnoli, Deputy Director, Head of Doc & Factual del MIA Market, Martino Benvenuti, General Manager & Executive Producer di Think|Cattleya e Antonio Viespoli, Marketing Manager di Cinecittà. In cartellone 'Mixed by Erry' di Sydney Sibilia (1 luglio), 'Mimì il principe delle tenebre' di Brando De Sica (3 luglio), 'La casa di Ninetta' di Lina Sastri (4 luglio), 'Jago Into the White' di Luigi Pingitore (5 luglio). Tutte le mattine, proiezioni dei film prodotti da Fondazione CON IL SUD e Apulia Film Commission attraverso il Social film Production Con il Sud.

I 18 film realizzati grazie all'iniziativa sono disponibili anche su Prime Video. La mattina del 2 luglio si terrà il talk 'Il cinema è comunità'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA