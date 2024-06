L'imprenditore Moccia è 'del tutto estraneo' all'omonimo clan

L'imprenditore Francesco Moccia, titolare della società Mgroup, "è solo omonimo di cognome e nulla ha a che vedere con il sodalizio camorristico afragolese". Lo ribadisce lo stesso Moccia, in una nota diffusa dal suo legale Sergio Clemente, tornando sulle dichiarazioni rese in pubblico dal coordinatore della commissione straordinaria che regge dopo lo scioglimento il Comune di Caivano, prefetto Filippo Dispenza.

Il 12 giugno scorso Dispenza aveva affermato che l'area dove sorgerà il nuovo stadio comunale di Caivano era stata acquisita al patrimonio comunale "dal clan Moccia". Cinque giorni dopo, il 17 giugno, lo stesso prefetto aveva precisato che il terreno per l'impianto sportivo "è un bene che è stato acquisito, ai sensi dell'art. 31 del Dpr 380/2001, dal Comune di Caivano nei riguardi della società Mgroup, all'epoca titolare dello stesso, e non del clan Moccia, a seguito di abusi edilizi realizzati da tale società su tale area".



