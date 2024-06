Film, eventi: fino a settembre Agorà - San Sebastiano al Vesuvio

Film, concerti, eventi e spettacoli: fino all'8 settembre torna, nel Parco urbano di via Panoramica, la terza edizione di "Agorà - San Sebastiano al Vesuvio". La manifestazione, nell'ambito della Rassegna del Verde 2024, è organizzata da Sirioevents in collaborazione con Red Carpet e Napoli Jazz Club e ha il sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, Città Metropolitana di Napoli, Regione Campania e Film Commission.

Dopo il bilancio positivo dei 12mila spettatori dello scorso anno, questa edizione, sottolineano gli organizzatori in una nota, propone un programma più ampio e diversificato con l'inaugurazione che è stata affidata a Peppe Servillo & Solis String Quartet svoltasi il 19 giugno. Nell'area verde, con oltre 500 posti a sedere, sarà possibile seguire un evento diverso ogni giorno e per tutta l'estate. Dalle serate-film con ospiti come Matteo Garrone e Marco Bellocchio alla grande musica con Fabrizio Bosso, i Suonno d'ajere, Fiorenza Calogero, Lino Volpe senza dimenticare il teatro con Michele Placido, Gianfranco Gallo, Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo. Risate e comicità con Simone Schettino, Paolo Caiazzo.

il programma di luglio si concluderà con l'Aria Film Festival, la manifestazione di corti sulla sostenibilità ambientale diretto da Alex Marano.



