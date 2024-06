Da oggi #Waiting for ALAN incontra la Festa della Musica

Parte oggi #Waiting for ALAN, ciclo di videoclip che vede protagonisti gli artisti partenopei Marcello Squillante e Gianluca Fusco degli Ars Nova, Alex Romano, Antonella Monetti in arte Dolores Melodia con Antonio Barberio, Totò Traversa e Radical Kitsch con Nelson, che accompagna l'uscita del film documentario ALAN Il Racconto di un Ignorante, scritto e diretto da Luca Lanzano, prodotto da Inbilico in collaborazione con Premio Fausto Rossano e realizzato con il contributo di SIAE e MIC nell'ambito del programma "Per chi crea 2023". Il film racconta gli ultimi tre anni di vita del cantautore napoletano Giovanni Wurzburger, per i più Alan, restituendone il repertorio musicale attraverso l'inserimento di materiali d'archivio e una colonna sonora interamente composta dai suoi brani.

Il primo video di Alex Romano e la sua chitarra, con la rivisitazione in chiave jazz del brano "So' stanco", è stato pubblicato lo scorso aprile sulla piattaforma YouTube e diffuso tramite i canali social di Inbilico, sotto l'hashtag #Waiting for ALAN. Oggi, in occasione della Festa della Musica, partner ufficiale del film insieme con lo sponsor Bucopertuso, e che proprio l'anno scorso a Napoli è stata dedicata ad Alan, viene pubblicato il videoclip di Dolores Melodia in trio con il brano "Che kaos", seconda protagonista di questa campagna virale che, oltre ad avvicinare il lancio del film, ridà luce alle sue canzoni nei luoghi fisici della sua esistenza e attraverso il web.

"Il ciclo #Waiting For ALAN - dice Andrea Canova, produttore del film e co-fondatore di INBILICO insieme a Ramona Tripodi - vuol far rivivere le canzoni di Alan e valorizzarne la memoria.

La generosa partecipazione e lo straordinario talento dei musicisti coinvolti, hanno permesso di dare, anche, un tocco di originalità in più alla promozione del film". I protagonisti dei prossimi video saranno Marcello Squillante e Gianluca Fusco, con la rivisitazione di "Amour Amer", uno dei brani più rappresentativi di Wurzburger, e il gruppo Radical Kitsch insieme a Nelson, con la loro versione di "Come la macchine".





