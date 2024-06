Prefetto Napoli,lavoriamo su nuove vie di fuga dai Campi Flegrei

"Dobbiamo tentare di trovare ulteriori soluzioni per perfezionare le vie di fuga dai Campi Flegrei, perché resta un tema centrale dell'emergenza". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, dopo una riunione del comitato ordine e sicurezza.

Il prefetto alla fine della riunione ha sottolineato che le vie di fuga sono "una priorità assoluta a cui guardare con attenzione. In questo periodo abbiamo tentato più volte di rinforzare i servizi di viabilità, ci siamo anche riusciti, ma il mio intendimento è di creare una situazione di defluidificazione del traffico. Tutto questo va unito ai comportamenti che devono avere i cittadini perché se qualcuno viene preso dal panico e dalla paura, spesso può accadere anche l'indicibile e noi dobbiamo evitare tutto questo".

Il prefetto ha parlato anche delle imminenti prove di evacuazione nei Campi Flegrei: "Ci saranno nei prossimi giorni - ha detto - le prove di evacuazione e oggi abbiamo tenuto un altro incontro qui in Prefettura con il dipartimento della Protezione Civile e la Regione Campania, che ringrazio. Questa esercitazione costituirà un momento di cognizione e consapevolezza dei cittadini sulla situazione generale. Noi dobbiamo spingere perché queste attività siano sempre più ripetute, perché la cittadinanza deve avere piena consapevolezza della situazione generale e non dobbiamo mai demordere. Dobbiamo avere l'aspirazione affinché la popolazione abbia questa consapevolezza e quindi a questa esercitazione seguiranno tante altre". Di Bari si è detto ottimista sul decreto nazionale per i Campi Flegrei: "leggo sulla stampa che ci sarà questo decreto e dobbiamo avere fiducia sapendo che congegnare un decreto così complesso non è facile. Ovviamente il Governo ha manifestato più volte la volontà di raggiungere questo obiettivo e sono certo che sarà raggiunto quanto prima".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA