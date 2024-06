L'opera dell'artista Antonio Carotenuto negli Scavi di Ercolano

"Memorie e Convivenze", l'opera dell'artista Antonio Carotenuto negli Scavi Archeologici di Ercolano commissionata dal Packard Humanities Institute che da oltre vent'anni finanzia la rinascita di Ercolano e dei suoi dintorni C'è orgoglio e soddisfazione nella realizzazione di un'importante opera d'arte all'interno degli Scavi Archeologici di Ercolano da parte del celebre pittore e scultore vesuviano Antonio Carotenuto. L'opera, intitolata "Memorie e Convivenze", rappresenta un connubio tra l'Ercolano antica e la moderna, cementando un legame fisico e simbolico tra due epoche diverse ma ugualmente affascinanti.

Descrizione dell'opera L'opera consiste nella decorazione in rilievo di mattonelle di pietra lavica proveniente dall'Etna, utilizzate per rivestire la scalinata che collega Via Mare alla nuova piazza pubblica panoramica di Ercolano. Antonio Carotenuto ha lavorato su 16 gradini, coprendo complessivamente 210 metri lineari di alzate.

Le decorazioni includono una greca a onda del mare e simboli storici scolpiti in rilievo, ispirati agli scavi archeologici di Ercolano.

Partecipazione della comunità locale Uno degli aspetti più significativi di quest'opera è la partecipazione attiva della comunità locale. L'artista ha consultato i residenti di via Mare, che vivono a ridosso dell'area archeologica, per selezionare i motivi e i simboli da includere. Questa collaborazione ha permesso di incorporare elementi della vita quotidiana e delle esperienze personali degli abitanti, creando un'opera che riflette sia il passato antico che la realtà contemporanea.

Simboli e significato Tra i simboli scelti, possiamo trovare il cuore, la coccinella e il Vesuvio, che rappresentano rispettivamente l'amore, la fortuna e la forza della natura. Questi elementi sono stati integrati nella greca a onda del mare, trasportando con sé la vita, la memoria e il tempo. Come ha raccontato l'artista stesso: "Mi è venuta in mente l'immagine della lava che scende dal Vesuvio, riversandosi come un fiume in piena nel mare.

Quest'onda distruttrice, ma allo stesso tempo rigeneratrice, trasporta con sé ciò che incontra, conservandolo nella memoria del tempo all'infinito. Così, ho raccolto piccoli frammenti della loro esistenza passata e li ho ridisegnati sopra un'onda che dal Vesuvio si spinge verso il mare. Amuleti, simboli e icone di un'epoca passata sono riemersi, pronti a viaggiare ancora oggi e domani".

Unione di passato e presente "Memorie e Convivenze" non è solo un'opera d'arte, ma un ponte tra l'antico e il moderno, tra la storia e la vita attuale di Ercolano. Ogni simbolo racconta una storia e contribuisce a creare un legame tra il passato e il presente. Questo processo partecipativo rende l'opera più significativa e rafforza il senso di comunità e appartenenza tra i residenti, che vedono riflessi in essa i loro ricordi e le loro aspirazioni.



