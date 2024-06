Jennifer Lopez da sola in vacanza in Italia tra voci di divorzio

Tra voci sempre piu' insistenti di rottura con il marito Ben Affleck, Jennifer Lopez e' stata avvistata sulla costiera amalfitana in vacanza con amici.

JLo e' stata fotografata in barca a Sorrento e poi in un albergo di Positano. Nei giorni scorsi erano emerse indiscrezioni secondo cui lei e Ben avrebbero messo in vendita la villa di Beverly Hills acquistata dopo le nozze per 60 milioni di dollari, segno inconfutabile, secondo le pagine gossip, che il divorzio dei due sarebbe imminente.

Jennifer avrebbe dovuto essere in tournee in questi giorni, ma a fine maggio aveva a sorpresa cancellato i concerti che l'avrebbero tenuta impegnata tutta l'estate. Tra le ragioni addotte dalla diva c'era stato il bisogno di stare "con i figli, la famiglia e gli amici", oltre allo scarso successo di cassetta delle prevendite.

E' dai primi di maggio, quando JLo si e' presentata senza Ben al gala del Met, che circolano voci insistenti di una separazione. Da allora la coppia e' stata vista assieme solo un paio di volte, mentre Ben si sarebbe trasferito in una casa in affitto a Brentwood, non lontano da dove abita la ex moglie e madre dei suoi tre figli, Jennifer Garner.

Ben e Jen si erano conosciuti sul set del film 'Amore estremo - Tough Love' ('Gigli' del 2003) ed erano stati in coppia una prima volta tra 2002 e 2004 arrivando sul punto di sposarsi, ma il matrimonio era stato cancellato a soli quattro giorni dalla cerimonia, ufficiosamente a causa della "eccessiva attenzione dei media". Si erano poi sposati due anni fa in una cerimonia di mezzanotte a Las Vegas.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA