A Napoli terzo aereo antincendio ma 'la situazione migliora'

Per domare l'incendio che ha riguardato la zona dei Camaldoli è in arrivo un terzo mezzo aereo antincendio anche se la situazione è al momento sotto controllo.

"Il nostro primo obiettivo - spiega all'ANSA il prefetto di Napoli, Michele di Bari - è stato quello di mettere in sicurezza le persone". Subito dopo il prefetto ha disposto la 'cinturazione" della zona con l'impiego di numerose pattuglie delle forze dell'ordine, anche per consentire alle squadre addette allo spegnimento di poter operare in sicurezza.

Il centro coordinamento soccorsi è ancora attivo. La situazione con il passare delle ore sta migliorando. Al momento è ancora troppo presto per fare una ipotesi sulle cause dell'incendio. Toccherà agli investigatori accertarlo appena le fiamme saranno spente.



