Parte da Castel Volturno il tour estivo dei Marlene Kuntz

Parte da Castel Volturno, il 21 giugno ( ore 21), il tour estivo dei Marlene Kuntz, " Estate Catartica 2024". Ad ospitare la tappa campana della band rock, che festeggia i 30 anni di " Catartica", il disco d'esordio del gruppo cuneese, sarà il Flava Beach.

"Catartica", di recente è stato ristampato in formato cd e doppio lp con foto inedite e un box deluxe in edizione limitata e numerata. Quattordici tracce per il primo album che ha segnato una strada tutta nuova nel rock indipendente e rinnovando in maniera determinante la scena musicale del nostro Paese.

L'album, pubblicato nella primavera del 1994, ha segnato una pietra miliare nella storia della musica italiana e ha contribuito a definire il suono del rock alternativo degli anni 90. "Catartica nel 2024 compie 30 anni. Si potrebbe dire 'sembra ieri', ma in realtà sembra quel che è: ovvero che sono passati 30 anni - commenta Cristiano Godano, leader della band piemontese. E noi Marlene siamo consapevoli di quante cose sono state fatte in questo lasso di tempo durato quel che è durato, e che fa sì che i tempi di Catartica ci appaiano lontani, ma ci siano in realtà altrettanto vicini." In programma, per venerdì sera, un live-compleanno che vedrà Cristiano Godano, Luca Lagash, Riccardo Tesio, Davide Arneodo e Sergio Carnevale far rivivere "in volo libero sugli anni andati ormai" tutta la potenza di quel periodo che ha fatto la loro storia e quella del rock italiano.

La serata, dopo il concerto, continuerà con lo "Subculture party" con sonorità post punk, indie e new wave con i dj Demon, Whip e Safiria.

Concluso il " Catartica tour 2024", da settembre, la band piemontese partirà con un mini-tour europeo.



