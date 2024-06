Ordigno bellico fatto brillare nell'Avellinese

È stato fatto brillare in una zona di campagna di Sturno, in provincia di Avellino, l'ordigno risalente alla seconda guerra mondiale rinvenuto da un agricoltore di Frigento nel proprio fondo agricolo lo scorso primo giugno. Le operazioni, coadiuvate dai carabinieri, sono state condotte dagli artificieri del 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta dell'Esercito. Il sito dove era stata rinvenuta la "granata d'artiglieria" era stato messo in sicurezza e costantemente monitorato.



