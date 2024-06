Napoli, estate di concerti gratuiti per le ricorrenze religiose

Da Peppe Barra a Rosario Miraggio, da Valentina Stella a Mario Maglione: 'Vedi Napoli e poi torni' è il progetto promosso e sostenuto dall'Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, che accompagnerà per tutta l'estate turisti e cittadini alla scoperta delle 'feste d'identità del territorio', tutte ad ingresso gratuito e con inizio alle 21.00.

Barra sarà l'ospite d'onore dei festeggiamenti di San Giovanni domenica 23 giugno in piazza San Giovanni Battista.

Sabato 29 giugno, per i Santi Pietro e Paolo, l'appuntamento è con Giusy Attanasio.

Atteso il concerto di Rosario Miraggio per la celebrazione di San Vincenzo Ferrari ('O Munacone), che venerdì 5 luglio si esibirà in piazza Sanità. Il giorno dopo, per Santa Grazia a Ponticelli sulla scena Simone Schettino nel suo 'Fondamentalmente show' che tornerà anche per in via Bosco di Capodimonte sabato 27 luglio.

La Madonna del Carmine sarà celebrata lunedì 15 luglio in piazza del Carmine con il concerto di Valentina Stella, Mario Maglione e Lello Converso e lo spettacolo pirotecnico 'Incendio del Campanile'. Domenica 28 luglio, per Sant'Anna alle Paludi ci saranno Giusy Attanasio, Emiliana Cantone e Stefania Lay. Per la celebrazione di Santa Maria della Neve, sono in calendario due eventi: lo spettacolo di Paolo Caiazzo 'Eppur sorrido' (giovedì 1 agosto - corso Ponticelli) e il concerto di Emiliana Cantone (lunedì 12 agosto - viale Margherita).

Martedì 6 agosto il SS. Salvatore sarà celebrato con il concerto di Ciro Rigione in via Plebiscito a Piscinola. Giovedì 15 agosto è il giorno della Madonna Assunta e nella Chiesa San Giacomo degli Spagnoli in Piazza Plebiscito si esibirà il Coro Polifonico Suaviter Nova.

Per Santa Maria di Piedigrotta quattro giorni di festa con 'Quann'era Piererotta' nelle chiese del quartiere (2, 3, 5 e 11 settembre) e la Serenata alla Madonna nella Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta (10 settembre). Per Maria Santissima Desolata, a Bagnoli, è stata organizzata una lunga festa, in viale Campi Flegrei, con spettacoli dal 12 al 15 settembre.

Giovedì 19 settembre Santa Maria della Mercede sarà celebrata con il concerto di Fiorellino in piazza Montecalvario. Giovedì 26 settembre sulle scale del Sagrato del Duomo di Napoli arriva il Premio San Gennaro World, direzione artistica di Gianni Simioli.

Due gli spettacoli per celebrare i Santi Cosma e Damiano: nella chiesa a loro dedicata a Secondigliano con "La tragedia dei Santi Medici" (sabato 21 settembre); in Piazza Luigi Di Nocera ci sarà 'A voce 'e notte'(sabato 28 settembre).

Sant'Alfonso dei Liguori sarà celebrato da Biagio Izzo con lo spettacolo 'Un italiano napoletano' a Marianella (venerdì 27 settembre). Chiude il calendario San Gaetano Errico, celebrato nel Santuario dell'Addolorata a Secondigliano con il concerto di Mario Maglione.



