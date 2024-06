Manfredi, sull'autonomia spero ci sia un ripensamento

"Fin dall'inizio ho dato il mio giudizio su questa riforma che è antistorica. Spero che ci sia un ripensamento e che alla fine prevalga il buon senso perchè abbiamo bisogno di un Paese unito che guardi soprattutto all'interesse nazionale in maniera unitaria". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dopo il sì in Senato al disegno di legge sull'autonomia differenziata che ora passerà all'esame della Camera.

Manfredi ha sottolineato che "in un momento in cui, e lo si sta vedendo anche nelle trattative europee, è molto importante che il Paese sia unito e ci siano politiche unitarie, soprattutto sui temi strategici di interesse nazionale, questa frammentazione delle competenze indebolisce il ruolo dell'Italia e anche l'efficacia delle politiche che vengono messe in campo".





