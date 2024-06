Fu l'antica spiaggia di Herculaneum, ora è visitabile

Dal 19 giugno l'antica spiaggia del Parco archeologico di Ercolano, dove sono presenti anche i depositi delle reti dei pescatori dell'epoca, con gli scheletri di circa 300 fuggiaschi che provarono invano a mettersi in salvo nell'eruzione del 79 d.C., torna visitabile al pubblico.

La risistemazione giunge a conclusione di un'attività di ricerca, scavo archeologico, restauro, ingegneria e architettura. Alla cerimonia inaugurale il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano accompagnato dal direttore del Parco archeologico di Ercolano, Francesco Sirano.

L'antica spiaggia è di nuovo fruibile in seguito a un progetto di recupero, attuato dal Parco archeologico, in partenariato pubblico-privato con il Packard Humanities Institute e con un finanziamento CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo) Vesuvio.



