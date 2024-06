Autonomia: Buonajuto, vogliamo stesse condizioni sindaci Nord

"L' autonomia differenziata non è una battaglia tra i sindaci del Nord contro quelli del Sud o tra le città del Sud contro quelle del Nord.

La battaglia contro l'autonomia differenziata è una sfida sul futuro dei nostri figli". Così Ciro Buonajuto, sindaco Italia Viva di Ercolano (Napoli) e vicepresidente nazionale Anci a proposito dell'approvazione in nottata del ddl Calderoli alla Camera. "Noi, nel Mezzogiorno, non abbiamo paura della sfida sul rigore amministrativo e sull'efficienza amministrativa.

Semplicemente, vogliamo essere messi nelle stesse condizioni che hanno i sindaci del Nord di affrontare le questioni amministrative: scuola, ospedali, politiche sociali. Non possiamo rimanere indietro. Altrimenti, a bussare fuori alla nostra porta c'è la malavita organizzata. E questo non lo possiamo permettere". (ANSA)

