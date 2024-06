Pompei, assemblea personale non intralcia giornata agli Scavi

Sito archeologico regolarmente aperto, questa mattina, a Pompei (Napoli) dove è in corso un'assemblea del personale di custodia della citta' antica.

Anche questa mattina agli ingressi sono moltissimi i turisti che hanno prenotato la visita agli Scavi, mentre nell'Auditorium i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del Parco, Cgil, Cisl, Uil, Unsa e Usb discutono anche della mancata risposta a parte dell'amministrazione della Soprintendenza alla loro richiesta di un tavolo al quale avrebbero voluto - prima dell'assemblea - concordare un numero di custodi in servizio da assicurare alla giornata odierna, per evitare disservizi.

"I motivi dell'assemblea - spiegano i sindacati - sono da attribuire, oltre alla mancata soluzione delle problematiche già denunciate più volte, alla carenza di personale che causa maggior carico di lavoro e di responsabilità, nonché in difesa dei diritti contrattuali e del lavoro del personale del Parco archeologico di Pompei per gli inaccettabili ritardi dei pagamenti delle prestazioni di lavoro".

L'assemblea del personale di custodia durerà l'intera mattinata. E' iniziata prima dell'apertura dei cancelli, alle ore 8,30 e terminerà alle ore 12, con una elevata partecipazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA