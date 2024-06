Le Conversazioni tra Capri e Napoli con De Luca e Brunori

'Le Conversazioni', il festival internazionale ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini dopo gli incontri di New York e Roma, giunge a Capri e a Napoli con 8 appuntamenti con i protagonisti della cultura contemporanea: il Tempo/Time sarà il tema 2024. Dal 28 al 30 giugno saranno in scena a piazzetta Tragara (ore 19) Hernan Diaz, Emma Cline e Ye Chun, poi, dal 5 al 7 luglio Annabelle Hirsch, Katja Petrowskaja e Pascal Bruckner.

Quest'anno tra i due weekend capresi si aggiunge al programma un doppio appuntamento a Napoli, nel cuore del centro storico della città, in collaborazione con FOQUS-Fondazione Quartieri Spagnoli: l'1 e 2 luglio alle ore 18.30 saranno protagonisti lo scrittore Erri De Luca e il cantautore Dario Brunori, in arte Brunori Sas, presso la Corte dell'Arte della Fondazione FOQUS.

"Il tema scelto quest'anno per Le Conversazioni è il tempo, con i miei ospiti rifletterò su due tendenze opposte: chi rifiuta di esserne schiavo, celebrando la gioia e il privilegio di perderlo, e chi invece segue l'insegnamento di Darwin che teorizzava: l'uomo che osa sprecare anche un'ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita. O di Napoleone, che diceva: posso perdere una battaglia, ma non perderò mai un minuto" spiega Antonio Monda.

Anche per la 19/a edizione, in occasione degli appuntamenti di Capri, gli ospiti protagonisti hanno scritto un proprio contributo per il Festival sul tema dell'anno, Tempo/Time. I testi saranno letti dagli autori stessi e consegnati al pubblico in apertura di ogni appuntamento. Tutti gli incontri a Napoli e Capri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.



