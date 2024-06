Guida Sicura, Aci promuove tre giorni ad Avellino

Oltre 150 militari in forza al 232° Reggimento Trasmissioni "Gabriele Berardi" di Avellino partecipano alla tre giorni di "Guida in sicurezza" promossa dall'Automobil Club del capoluogo irpino. Due ore di teoria e tre di test-drive in cui si affrontano i concetti fondamentali della guida in sicurezza a partire dal rispetto dei limiti di velocità alla necessità di mantenere sempre la massima concentrazione al volante. Quella dell'Aci è il sesto progetto che, oltre ad Avellino, coinvolge i militari in serivizio a Torino, Cuneo, Cagliari, sassari, salerno con la Brigata taurinense e il Reggimento logistico Garibaldi. Il presidente dell'Aci di Avellino, Stefano Lombardi, ha reso noto il bilancio degli incidenti verificatisi nell'anno 2002 in provincia di Avellino, dove si contavano oltre 360 mila veicoli circolanti: 466 i sinistri, con 13 morti e 689 feriti. Nello stesso periodo, nella città di Avellino si sono verificati 105 incidenti con 136 feriti per un costo siale di quasi sette milioni e mezzo di euro. Il 24 per cento degli incidenti, è stato sottolineato, è stato provocato dall'utilizzo di smartphone e telefonini al volante.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA