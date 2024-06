Eav: entra in funzione nuovo treno sulle linee flegree

Entra in funzione il secondo dei sei nuovi treni in servizio sulle linee flegree gestite dall'Ente Autonomo Volturno. Ad annunciarlo è la stessa azienda di trasporti, che comunicato come quello "immesso in servizio oggi a Montesanto è il secondo dei sei nuovi treni della famiglia ET500 prodotti da Titagarh-Firema", evidenziando che lo stesso "si aggiunge ai dodici treni nuovi già immessi in servizio negli ultimi tre anni sempre di Titagarh-Firema".

Il convoglio entrato in servizio oggi è stato dedicato da Eav "alla memoria dell'ingegnere Sergio Henke - scomparso recentemente e che aveva seguito il progetto dei nuovi treni - alla presenza della moglie e della figlia, che ha completato la firma del padre sul treno che aveva contribuito a realizzare".

Con il nuovo treno, la flotta sulle linee flegree risulta ora composta da 26 convogli, 14 nuovi e 12 revampizzati.





