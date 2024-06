De Luca a manifestazione Roma contro le riforme del Governo

"5000 persone e 550 sindaci erano qui contro l'autonomia differenziata in questa versione che spacca l'Italia e condanna al declino il Sud. Siamo per un Sud del rigore ma non per forme di centralismo assurde. I fondi di coesione sono bloccati da un anno e sappiamo perché. Siamo qui di nuovo e si combatte". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della manifestazione a piazza Santi Apostoli.

"Quattro mesi fa - ha aggiunto - quando abbiamo riempito la piazza eravamo soli, erano un po' distratte le altre forze politiche. Oggi vedo consapevolezza, ed è bene che ci sia.

Dobbiamo creare alleanze sui programmi e non ancora ci siamo" .

Quanto al premierato, "non penso che Meloni possa vincere il referendum. Il popolo italiano non credo che voglia mettere il Paese in mano a una... non voglio dire una brutta parola. Si propone il premierato per avere più capacità di decisione e poi il Paese sta sprofondando nella palude burocratica".

A piazza Santi Apostoli anche una forte rappresentanza del M5s campano. "Oggi siamo a Roma per opporci al clima di intimidazione che si respira nelle istituzioni, per dire no all'autonomia Spacca-Italia e al premierato e soprattutto per difendere il Meridione d'Italia. L'autonomia di Calderoli negherà servizi e assistenza a milioni di cittadini del Sud, abbandonerà le aree interne delle nostre regioni al loro destino, minerà la coesione territoriale del Paese" dice il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Campania Michele Cammarano.



