Colosimo, sacrosanto difendere giornalismo d'inchiesta

"Nonostante alcune storture e diverse vedute, credo che sia sacrosanto e fondamentale difendere il giornalismo d'inchiesta anche quando va contro qualcuno dei nostri amici". E' quanto ha sottolineato la presidente della commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo a un corso di formazione per giornalisti a Napoli. "E lo dico con la consapevolezza del fatto che noi dobbiamo imparare, su temi come la criminalità organizzata, a non avere amici. A non guardare con occhio di riguardo a nessuno, altrimenti non saremmo credibili. E non avremmo nessun diritto di parlare di alcuni temi. E questo non può riguardare solo chi fa indagini, ma chiunque decida di mettersi sulle spalle la bandiera della legalità".



