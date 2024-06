Candidato sindaco Torre Annunziata, "frasi goliardiche"

"Con rispetto riconosco ogni forma di libertà sia ideologica che identitaria. Credo nella libera espressione del proprio essere e sentire che ogni individuo ha diritto di manifestare senza alcun timore". Arriva in serata e con un video diffuso attraverso i suoi canali social la replica di Carmine Alfano, candidato sindaco del centrodestra al ballottaggio a Torre Annunziata, città dove si vota domenica e lunedì prossimi per l'elezione del nuovo primo cittadino, a due anni dal commissariamento prefettizio a seguito dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche (l'altro candidato, espressione del centrosinistra, è Corrado Cuccurullo).

Alfano - finito nella bufera dopo gli audio, pubblicati dall'edizione online dell'Espresso, nei quali pronuncia frasi offensive, sessiste e discriminatorie verso i gay, per i quali evoca i "forni crematori" - dice: "Condanno e respingo ogni forma di discriminazione per ragioni di orientamento sessuale.

Non ho mai, e ripeto mai, espresso giudizi né valutato il modo di essere di una persona sulla base del suo orientamento sessuale".

"Le frasi riportate dall'Espresso le ho dette - prosegue Alfano, affiancato nel video da Simona Aiello, candidata al consiglio comunale con Fratelli d'Italia - in un contesto di estrema goliardia ed hanno un significato sarcastico, paradossale e clamorosamente inverosimile, senza l'intenzione di offendere qualcuno". Non manca l'attacco politico: "L'intento di chi le ha estrapolate e diffuse a soli cinque giorni dal voto - dice Alfano - ha un evidente e spregevole intento di mettere in ombra la mia persona come uomo, come professionista e come sindaco". "Bisogna considerare - conclude - che le liste che compongono la mia coalizione sono state aperte a tutte le identità, libertà ed espressione".



