Incendio Me.Res., non ci fu dolo ma gravi responsabilità

Su richiesta del Procuratore capo, Domenico Airoma, il Gip del Tribunale di Avellino ha disposto il sequestro del capannone industriale della Me.Res.

srl, che produce pannelli in poliuretano nel nucleo inustriale del capoluogo irpino. L'aziende subì un gravissimo incendio il 19 ottobre dell'anno scorso. Le indagini hanno escluso la eventuale matrice dolosa, ma hanno accertato gravi irregolarit.

negligenze ed imperizia da parte dei vertici aziendali, nello specifico attribuite all'amministratore delegato, al direttore dello stabilimento e al responsabile dei servizi di prevenzione dell'azienda. Il tetto del capannone era stato realizzato con poliuretano senz ala posa in opera dei 18 evacuatori du fumo e calore previsti. Emerse anche gravi irregolarità: l'attivita industriale nel nuovo capannone industriale di 2.600 metri quadrati finito in fiamme era stata avviata senza la segnalazione Scia ai fini della sicurezza antincendio. Il provvedimento del giudice è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino.



