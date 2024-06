Incidente stradale nel Casertano, 4 i feriti

E' di quattro feriti, tra cui due genitori con il loro figlio, il bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture - una Kia ed una Fiat Punto - sulla strada provinciale in direzione Capua, nel comune di Grazzanise (Caserta). Sul posto, erano le 10:30, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Mondragone.

Subito dopo l'impatto le due auto hanno terminato la loro corsa una sul bordo della carreggiata e l'altra contro un palo in cemento esterno alla carreggiata. Una volta sul posto, i vigili del fuoco hanno aiutato il personale del 118 ad assistere i feriti per il successivo trasporto negli ospedali di Caserta e Castel Volturno. Successivamente sono stati messi in sicurezza tutti i veicoli coinvolti ed il palo in cemento danneggiato nell'urto.



