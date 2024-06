Segnalato con l'app YouPol, preso con la droga addosso

Si chiama YouPol e l'hanno soprannominata "la sentinella del buon vivere": si tratta di una app, che chiunque puo scaricare gratuitamente e che consente ai cittadini di segnalare alla polizia, anche in forma anonima, qualsiasi tipo di reato: violenze di genere, atti di bullismo, spaccio di stupefacenti. Ed è proprio grazie ad una segnalazione avvenuta via YouPol che nella tarda serata di ieri, a Napoli, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia hanno potuto arrestare uno spacciatore.

La segnalazione riguardava un'attività di cessione di droga in piazza Carlo III. I poliziotti hanno quindi predisposto un servizio di osservazione durante il quale hanno visto uno scooter con a bordo un uomo corrispondente alla descrizione fornita. Lo hanno seguito finchè, in via Mazzocchi, lo hanno bloccato e perquisito: addosso aveva 7 involucri di cocaina e 1.030 euro ritenuti provento dello spaccio. L'uomo, un 51enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Altre persone sono state arrestate a Napoli, sempre dalla Polizia, per reati di droga e per resistenza a pubblico ufficiale.

A Bagnoli, ieri pomeriggio, gli agenti del locale Commissariato, hanno arrestato un 41enne di Napoli trovato in possesso di oltre un chilo di hashish e di denaro in contante.

Al Vomero un giovane pregiudicato di 28 anni è stato fermato, dopo un inseguimento e una colluttazione: nelle tasche aveva droga (una trentina di grammi di hashish) e materiale per il confezionamento. E' stato arrestato per detenzione illecita di stupefacenti, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Ai Quartieri Spagnoli, poi, un 55enne è stato arrestato dai Falchi della Squadra mobile dopo essere stato sorpreso in casa mentre era intento a tagliare e a confezionare hashish (75 grammi).

Sono infine finiti in manette per resistenza a Pubblico ufficiale due napoletani di 34 e 46 anni, bloccati al Rione Traiano dopo un lungo inseguimento in auto.



