Rubati 300 chili di barre in alluminio

A Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno), i carabinieri della stazione di Angri hanno arrestato, in flagranza di reato, un 24enne e un 20enne, di origini romene, residenti nell'Agro Nocerino-Sarnese per furto aggravato. I militari sono intervenuti in seguito ad una chiamata al 112 dove si segnalava il furto di profilati in alluminio in un'azienda di Sant'Antonio Abate (Napoli).

Intercettato il veicolo dei due indagati, i carabinieri, hanno trovato il materiale rubato, ovvero 300 chili di barre in alluminio.



