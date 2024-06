Napoli, quattro arresti per droga in diverse operazioni della Ps

Quattro arresti per droga a Napoli in tre diverse operazioni della Polizia di Stato.

Ieri sera, ai Quartieri Spagnoli, gli agenti del Commissariato Montecalvario hanno inseguito e fermato un uomo a bordo di uno scooter che poco prima aveva ceduto dello stupefacente a una persona. Lo spacciatore, un 39enne napoletano con precedenti, è stato trovato in possesso di 3 involucri di cocaina, 250 euro ed un foglio manoscritto con cifre e nomi. E' stato arrestato per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti.

Sempre nella tarda serata di ieri, all'uscita del Centro direzionale, gli agenti del Commissariato San Carlo-Arena, hanno inseguito due giovani a bordo di uno scooter che, arrivati ad un distributore, hanno abbandonato il mezzo e proseguito la fuga a piedi. Sono stati però raggiunti e arrestati dai poliziotti che hanno recuperato un involucro con 27 grammi di cocaina di cui i due - di 18 e 32 anni, entrambi di Napoli - si erano liberati mentre scappavano.

Ieri pomeriggio, infine, nella zona di Porta Nolana, gli agenti del Commissariato Decumani hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di droga un 38enne napoletano, con precedenti, che poco prima aveva recuperato lo stupefacente, contenuto in una busta, sporgendosi da una finestra ed utilizzando una sorta di appendiabiti. Dopo aver preso la droga si era allontanato, ma i poliziotti lo hanno inseguito e bloccato proprio mentre spacciava. Addosso aveva due telefoni cellulari, 370 euro e un coltello a serramanico, mentre sul posto dove aveva recuperato la droga con l'appendiabiti sono stati trovati circa 750 grammi di marijuana e diverso materiale utile al confezionamento.





