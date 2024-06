La compagna lo denuncia e lui aggredisce i carabinieri,arrestato

Esasperata dalle continue violenze, verbali e fisiche, subite nel corso degli ultimi anni e preoccupata per la propria incolumità e quella dei tre figli minori ha deciso, ieri mattina, di denunciare le aggressioni subite dal compagno, che è stato arrestato dai carabinieri ai quali aveva opposto resistenza.

La 33enne, in chiaro stato di agitazione e impaurita, si è presentata presso la Stazione dell'Arma di Orta di Atella, nel casertano, insieme ai bambini, dicendo di non voler più tornare a casa. Il comandante di Stazione l'ha tranquillizzata e la donna gli ha chiesto di poter essere ospitata, insieme ai figli, presso una struttura protetta, lontana dal suo aggressore. I carabinieri, che hanno subito avviato le procedure di collocamento della donna in una struttura idonea, si sono quindi recati nel pomeriggio presso l'abitazione della donna per prelevare gli effetti personali e i vestiti necessari soprattutto ai piccoli nella nuova realtà abitativa, ma si sono imbattuti nell'ira del compagno, che ha cominciato ad inveire e poi si è allontanato, dopo aver rotto il vetro di una porta. E' salito a bordo della sua auto ma i carabinieri lo hanno bloccato e portato in caserma, dove l'uomo ha continuato am minacciare i carabinieri, scagliandosi contro di loro. Il 33enne è stato portato in stato d'arresto al carcere di Santa Maria Capua Vetere con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e minacce gravi.



