Funivia dei Faito: da domani entra in vigore l'orario estivo

Partirà da domani e proseguirà per i successivi tre mesi, il programma di esercizio estivo della Funivia dei Faito.

A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno, società che gestisce il settore, che in una nota fa sapere come "a partire dal giorno 15 giugno 2024 fino a tutto il 15 settembre 2024, entrerà in vigore il programma di esercizio estivo".

Prima corsa prevista alle 8:20, ultima alle 20:10. In tutto saranno 32 le corse quotidiane, con partenze ogni venti minuti negli orari di punta e di 40 minuti negli altri. Per consultare il programma completo, basta andare sul sito www.eavsrl.it.





