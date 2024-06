De Luca, su Bagnoli truffa Governo con copertura commissario

Torna a parlare della "truffa Bagnoli", il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Una truffa dice nel corso della diretta Fb che "blocca 1 miliardo e 200 milioni e che è stata messa in piedi dal governo nazionale con la copertura del commissario a Bagnoli di nomina nazionale. Un miliardo e 200 milioni sottratti ai 6 miliardi destinati ad agosto dello scorso anno alla Regione Campania".

"Avremmo dovuto fare una battaglia per caricare questo miliardo e 200 milioni sui fondi nazionali, senza togliergli ai Comuni e invece hanno fatto questa truffa. Una truffa - ha aggiunto - perché nella decisione del governo nazionale, per Bagnoli si sbloccheranno 800 milioni di euro nel 2029. Cioè blocchiamo risorse che avremmo potuto utilizzare subito e rimandiamo tutto a cinque anni, una vergogna".



