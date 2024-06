Leader industriali Napoli, voto Pd-M5s segnale contro autonomia

"Penso che il voto che ha favorito in particolare il Pd e il M5s, sebbene con una significativa caduta, è un segnale molto chiaro di incomprensione delle vere ragioni per cui si immagina di portare avanti un progetto di cui non si sente alcuna necessità".

Lo ha detto il presidente dell'Unione degli industriali di Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, rispondendo a una domanda sul dl autonomia e la possibile correlazione del voto che nel Mezzogiorno ha premiato Pd e M5s, contrari all'autonomia differenziata.

"Se non è un messaggio voluto - ha aggiunto - è sicuramente un messaggio d'insofferenza da parte dei cittadini del Sud rispetto a questa ipotesi". Il leader degli industriali di Napoli ha affermato altresì: "Credo che non sentano la necessità di tale riforma nemmeno al Nord, a cominciare dagli imprenditori del Nord che sanno perfettamente che c'è una sola locomotiva che può far camminare speditamente il treno italiano e si chiama Mezzogiorno".



