La "Stanza" delle donne nella caserma dei carabinieri

"Una Stanza tutta per sé", è quella dedicata all'ascolto e all'accoglienza delle donne vittime di violenza, inaugurata oggi nella sede della Stazione dei carabinieri di Bonito, in provincia di Avellino, guidata dal maresciallo, Maria Giovanna Cardinale. Non un ufficio tradizionale ma locali accoglienti, rassicuranti e familiari destinati ad accogliere anche i bambini, realizzati grazie alla collaborazione tra il Soroptimist International e l'Arma dei Carabinieri. Quella in Irpinia è la 267esima "stanza" in Italia, la seconda in provincia di Avellino dopo quella realizzata presso il Comando provinciale. "La scelta di localizzarla in un piccolo centro- spiega il comandante provinciale, colonnello Domenico Albanese- vuole essere un messaggio di fiducia, sicurezza, protezione e prossimità per i cittadini, nella speranza che faccia passi in avanti la cultura e la consapevolezza del rispetto di genere". "Un luogo aperto alle donne - ha sottolineato Adriana Macchi, presidente nazionale del Soroptimist- per raccontare la loro storia e, grazie ai carabinieri, uscire dall'incubo delle violenze e delle sopraffazioni". Di "segnale importante" ha parlato Aldo Policastro, procuratore capo di Benevento. "La Stanza di Bonito -ha aggiunto- rappresenta concretamente l'attenzione delle autorità rispetto alle vittime della violenza di genere".





